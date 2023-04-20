Антигравийная пленка пленка на авто

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Полиуретановые защитные пленки это красивая и надежная защита: защита кузова автомобиля от гравия, пескоструя, животных, реагентов, кислотных дождей и мелких ДТП. Являемся официальным дилером антигравийных пленок Spectroll, Suntek, Crystal, LLumar, Quantum, Vega, Hexis Bodyfence, SunMaxFilms и др. Оклеиваем автомобили и продаем пленку в рулонах и на отрез.

Антигравийная пленка для защиты автомобиля - преимущества:

В интернет-магазине JUST-VINYL Вы можете купить антигравийную пленку для своего автомобиля. Использование прочной, но при этом абсолютно прозрачной пленки сохранит лакокрасочное покрытие машины в целости и сохранности. Ваш автомобиль будет надежно защищен от различных царапин и следов, вызванных ветками придорожных деревьев, высокими ограждениями, последствиями неправильной мойки, химически активными реагентами, мелким гравием.

Наша компания предлагает Вам купить антигравийную пленку на автомобиль, которая отличается следующими преимуществами:

возможность полировки, быстрой и легкой замены;

длительный срок службы;

эластичность, благодаря чему пленка наносится даже на сложные поверхности;

устойчивость к различным температурам (материал сохраняет свойства при -30 – +50 градусов по Цельсию).

Что такое антигравийная пленка?

Антигравийная пленка – специальное покрытие, предназначенное для защиты уязвимых частей автомобильного кузова от химических и механических воздействий. Изготавливается из поливинилхлорида и полиуретана, не деформируется, не выгорает и не мутнеет при использовании. Легко снимается при необходимости.

Виды пленки. Характеристики пленки.

Бронепленка на авто изготавливается на виниловой и полиуретановой основе. Покрытие из винила производится по литой технологии, отличается повышенной гибкостью и эластичностью, поэтому его часто используют для оклейки всего кузова. Средняя толщина материала – 100 микрон. Он недорого стоит и отлично защищает кузов от небольших царапин и сколов.

Виды пленки. Характеристики пленки. Достоинства пленки.

высокая эластичность и гибкость, благодаря которой покрытие плотно прилегает к поверхности и не отклеивается в процессе эксплуатации;

защита от коррозии кузова;

можно оклеить машину целиком или защитить отдельные части (например, бампер и капот);

при необходимости поврежденные участки легко снять и поменять;

Пригоден для полировки.

Виды пленки. Характеристики пленки.

СТОИМОСТЬ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

Цена антигравийной пленки на авто зависит от ее состава, толщины и производителя. В среднем – от 1200 рублей и более. При этом стоимость покрытия из полиуретана в 4-5 раз выше винилового.

Тем, кто еще не знаком с характеристиками защиты для авто, но интересуется, где купить антигравийную бронепленку в Москве, предлагаем подробное описание товара в нашем каталоге.

Обладателям новых авто рекомендуем обратить внимание на пленку для защиты фар (подойдет любая пленка из данного раздела), чаще всего «страдающих» от всевозможных внешних воздействий. В нашем интернет-магазине можно заказать доставку почтой. Возможен самовывоз товара из наличия. Для оптовых покупателей действует система скидок. Доставка во все города России