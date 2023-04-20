Антигравийная пленка купить с доставкой по РФ и СНГ

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-10%
crystal ppf solid
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Антигравийная плёнка CRYSTAL SOLID PPF GLOSS 1.52 с твердым TOP COAT | Кристал Солид (ролик)

Первоначальная цена составляла 58.000₽.Текущая цена: 52.000₽.
Артикул: Z88452
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-6%
Сrystal matte ppf3
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Антигравийная плёнка CRYSTAL MATTE PPF 190 микрон | Матовая пленка Кристал (ролик)

Первоначальная цена составляла 66.000₽.Текущая цена: 62.000₽.
Артикул: Z42998
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-9%
crystal pro 197_1
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Антигравийная плёнка CRYSTAL PRO PPF средний top coat 197 микрон | Кристал Про

Первоначальная цена составляла 58.000₽.Текущая цена: 53.000₽.
Артикул: Z23142
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-6%
crystal ppf 210
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Антигравийная плёнка CRYSTAL 210 PPF мягкий top coat 217 микрон | Кристал 210

Первоначальная цена составляла 66.000₽.Текущая цена: 62.000₽.
Артикул: Z74675
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-6%
crystal ppf ultra gloss
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Антигравийная плёнка CRYSTAL Ultra gloss PPF мягкий top coat 190 микрон | Кристал ультра глянец (ролик)

Первоначальная цена составляла 64.000₽.Текущая цена: 60.000₽.
Артикул: Z42457
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-31%
Пленка ORACAL 970-070 GRA Black - Оракал черная глянцевая пленка
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Пленка ORACAL 970-070 GRA Black – Оракал черная глянцевая пленка

Первоначальная цена составляла 4.073₽.Текущая цена: 2.800₽.
Артикул: Z15881
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-6%
crystal ppf 210
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Антигравийная плёнка CRYSTAL 210 PPF мягкий top coat 217 микрон | Кристал 210

Первоначальная цена составляла 66.000₽.Текущая цена: 62.000₽.
Артикул: Z74675
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-6%
Сrystal matte ppf3
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Антигравийная плёнка CRYSTAL MATTE PPF 190 микрон | Матовая пленка Кристал (ролик)

Первоначальная цена составляла 66.000₽.Текущая цена: 62.000₽.
Артикул: Z42998
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-9%
crystal pro 197_1
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Антигравийная плёнка CRYSTAL PRO PPF средний top coat 197 микрон | Кристал Про

Первоначальная цена составляла 58.000₽.Текущая цена: 53.000₽.
Артикул: Z23142
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-6%
crystal ppf ultra gloss
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Антигравийная плёнка CRYSTAL Ultra gloss PPF мягкий top coat 190 микрон | Кристал ультра глянец (ролик)

Первоначальная цена составляла 64.000₽.Текущая цена: 60.000₽.
Артикул: Z42457
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llumar2
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Антигравийная плёнка Llumar ppf Gloss | Люмар глянцевый (ролик)

150.000
Артикул: Z56321
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spectroll ppf3
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Антигравийная плёнка Spectroll PPF 3 | Спектрол Глянцевый (ролик)

63.000
Артикул: Z54873
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spectroll premium
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Антигравийная плёнка Spectroll PPF Premium | Спектрол Премиум (ролик)

72.000
Артикул: Z56184
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spectroll satin
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Антигравийная плёнка Spectroll PPF SATIN | Спектрол Сатин (ролик)

65.000
Артикул: Z82143
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suntek ppf7
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Антигравийная плёнка Suntek PPF Gloss | Глянцевый Сантек (ролик)

135.000
Артикул: Z58616
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Только сертифицированная пленка на авто с гарантией

Антигравийная пленка spectroll_1

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crystalppf (2)

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LLumar

Соединенные штаты / USA

Антигравийная-пленка Skingard_14

Skingard PPF

Япония/США

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Formula PPF

Китай /

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Overs PPF

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Гибридная пленка спектрол

Гибридная плёнка Spectroll TPH

1.800
Защитная полиуретановая пленка Spectroll TPH во всех тематических профессиональных рейтингах стоит высоко не только за счет демократичной цены, но и за отличные характеристики. Специалисты отмечают, что антигравийная пленка Spectroll TPH имеет высокие показатели самозаживления без нагрева, не желтеет и не высыхает со временем.
Производитель Spectroll
Материал Полиуретан
Поверхность Глянцевая
Тип поверхности Прозрачная
Цвет Прозрачный
Длина рулона, м 15
Ширина, см 152
Наличие клеевого слоя Есть
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услуги по оклейке авто3

Оклейка авто

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брендирование авто

Винилография

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Винил на авто 2

Винилография

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Цветная пленка для авто. Купить с доставкой по РФ и СНГ

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3M Hand Applicator Squeegee PA1-G Gold
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3M Hand Applicator Squeegee PA1-G Gold (Ракель 3М Золотой)

,
600
Артикул: Z25818
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-6%
crystal ppf ultra gloss
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Антигравийная плёнка CRYSTAL Ultra gloss PPF мягкий top coat 190 микрон | Кристал ультра глянец (ролик)

Первоначальная цена составляла 64.000₽.Текущая цена: 60.000₽.
Артикул: Z42457
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pro bond
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Праймер Pro Bond | Про Бонд 500 мл

10.000
Артикул: Z55632
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инструмент для оклейки авто _1
spectroll premium

Антигравийная плёнка Spectroll PPF Premium | Спектрол Премиум (ролик)

72.000
Защитная полиуретановая пленка Spectroll PPF Premium во всех тематических профессиональных рейтингах стоит высоко не только за счет демократичной цены, но и за отличные характеристики. Специалисты отмечают, что антигравийная пленка Spectroll PPF Premium имеет высокие показатели самозаживления без нагрева, не желтеет и не высыхает со временем.
Производитель Spectroll
Материал Полиуретан
Поверхность Глянцевая
Тип поверхности Прозрачная
Цвет Прозрачный
Длина рулона, м 15
Ширина, см 152
Наличие клеевого слоя Есть
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Услуги по оклейке авто

услуги по оклейке авто

JUST-VINYL - это не только магазин автомобильных пленок, но и детейлинг-центр широкого профиля.

Наши специалисты выполняют работу над стайлингом, защитой, детейлингом автомобилей, но и также выполняют работы по брендированию авто и винилографией.

Все наши товары проверены временем и имеют необходимые сертификаты качества. Мы доставляем пленку как по России, так и по странам СНГ транспортными компаниями.

  • wd furniture dot list Более 12 лет выполняем услуги по оклейке авто пленкой.
  • wd furniture dot list Предоставляем гарантию на работу.
  • wd furniture dot list Офисы и боксы находятся в Москве. При необходимости можем выполнить оклейку на выезде.
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Антигравийная пленка пленка на авто

Купить пленку на авто с гарантией. Только оригинальная и сертифицированная продукция.

Полиуретановые защитные пленки это красивая и надежная защита: защита кузова автомобиля от гравия, пескоструя, животных, реагентов, кислотных дождей и мелких ДТП. Являемся официальным дилером антигравийных пленок Spectroll, Suntek, Crystal, LLumar, Quantum, Vega, Hexis Bodyfence, SunMaxFilms и др. Оклеиваем автомобили и продаем пленку в рулонах и на отрез.

Антигравийная пленка для защиты автомобиля - преимущества:

В интернет-магазине JUST-VINYL Вы можете купить антигравийную пленку для своего автомобиля. Использование прочной, но при этом абсолютно прозрачной пленки сохранит лакокрасочное покрытие машины в целости и сохранности. Ваш автомобиль будет надежно защищен от различных царапин и следов, вызванных ветками придорожных деревьев, высокими ограждениями, последствиями неправильной мойки, химически активными реагентами, мелким гравием.

Наша компания предлагает Вам купить антигравийную пленку на автомобиль, которая отличается следующими преимуществами:

  • возможность полировки, быстрой и легкой замены;
  • длительный срок службы;
  • эластичность, благодаря чему пленка наносится даже на сложные поверхности;
  • устойчивость к различным температурам (материал сохраняет свойства при -30 – +50 градусов по Цельсию).

Что такое антигравийная пленка?

Антигравийная пленка – специальное покрытие, предназначенное для защиты уязвимых частей автомобильного кузова от химических и механических воздействий. Изготавливается из поливинилхлорида и полиуретана, не деформируется, не выгорает и не мутнеет при использовании. Легко снимается при необходимости.

Виды пленки. Характеристики пленки.

Бронепленка на авто изготавливается на виниловой и полиуретановой основе. Покрытие из винила производится по литой технологии, отличается повышенной гибкостью и эластичностью, поэтому его часто используют для оклейки всего кузова. Средняя толщина материала – 100 микрон. Он недорого стоит и отлично защищает кузов от небольших царапин и сколов.

Виды пленки. Характеристики пленки. Достоинства пленки.

  • высокая эластичность и гибкость, благодаря которой покрытие плотно прилегает к поверхности и не отклеивается в процессе эксплуатации;
  • защита от коррозии кузова;
  • можно оклеить машину целиком или защитить отдельные части (например, бампер и капот);
  • при необходимости поврежденные участки легко снять и поменять;
  • Пригоден для полировки.

Виды пленки. Характеристики пленки.

СТОИМОСТЬ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

Цена антигравийной пленки на авто зависит от ее состава, толщины и производителя. В среднем – от 1200 рублей и более. При этом стоимость покрытия из полиуретана в 4-5 раз выше винилового.

Тем, кто еще не знаком с характеристиками защиты для авто, но интересуется, где купить антигравийную бронепленку в Москве, предлагаем подробное описание товара в нашем каталоге.

Обладателям новых авто рекомендуем обратить внимание на пленку для защиты фар (подойдет любая пленка из данного раздела), чаще всего «страдающих» от всевозможных внешних воздействий. В нашем интернет-магазине можно заказать доставку почтой. Возможен самовывоз товара из наличия. Для оптовых покупателей действует система скидок. Доставка во все города России

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